Haber Giriş: Kaynak: AA
Meclis Başkanı Şentop'tan AP'ye kınama mektubu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, terör örgütü PKK/PYD'nin sözde yöneticilerinin Avrupa Parlamentosu'ndaki konferansa katılımına ilişkin AP Başkanı Sassoli'ye kınama mektubu gönderdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, PKK, YPG/PYD yöneticilerinin katılımıyla Avrupa Parlamentosu'nda (AP) konferans düzenlenmesine ilişkin, "Bu skandal faaliyeti şiddetle kınıyorum. Terörün yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın ve dünyanın ortak düşmanı olduğu unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.
Şentop, "Üzülerek ifade etmek isterim ki etkinlikte yaşanan gelişmeler, terörü ve terör örgütlerini meşrulaştırmanın dışında başka hiçbir amaca hizmet etmemiştir." diye konuştu.
Etiketler: son dakika Mustafa Şentop Avrupa ParlamentosuSon Güncelleme: 7 Şubat 2020 Cuma 15:08
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