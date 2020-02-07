Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutunda ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle;

İdlib'deki kararlılığımızı Rusya'ya da ilettik. Rejimin saldırganlığı arttı, Rusya ile süreci tekrar ele alıyoruz.

İdlib'deki insani dramı, felaketi durdurmak için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız.

Yarın Türkiye'ye gelecek Rus heyete Rusya Dışişleri Bakanı heyete başkanlık edecek.

Avrupa Parlamentosu'ndaki terör propagandası

Bu kadar yalancılık bu kadar ikiyüzlülük, Avrupa Birliği'ne olan güveni varsa tabi bu güveni sarsıyor.

Terörle mücadeledeki ikiyüzlülüğü anlatmaktan yorulduk.