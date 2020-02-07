Belçika Yüksek Mahkemesi, PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onayladı.

Adalet Bakanı Gül, işte bu karara tepki göstererek mevkidaşına mektup yolladı.

Terör örgütü PKK'nın aralarında sivillerin, çocukların, hatta bebeklerin de olduğu 40 binden fazla kişinin ölümünden sorumlu olduğunu belirten Gül, PKK'nın Avrupa Birliği terör örgütleri listesinde yer aldığını hatırlattı. Gül, "PKK terör örgütüne terör yasalarının uygulanmayacak olması tarafımızca anlaşılamamaktadır." ifadelerini kullandı.

Gül, söz konusu kararın Belçika mevzuatının yanı sıra kurucu ülke olarak ev sahipliği yaptığı Avrupa Birliği'nin müktesebatıyla ve başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları olmak üzere, uluslararası hukukla çeliştiğine dikkat çekti.