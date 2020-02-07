Obüs ve tank yüklü askeri tırlar Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçerek Suriye sınırına doğru yol aldı. Çok sayıda askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında ilerledi.

Hatay'dan geçen konvoy Reyhanlı'daki Oğulpınar Sınır Karakoluna sevk edildi. Konvoyu çocuklar ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı.

[Fotoğraf: AA]

"En büyük asker bizim asker" diye slogan atan çocuklara, askerler korna çalarak selam verdi.

Konvoy, sınır birliklerine katılmak üzere geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınırına doğru hareket etti.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen kirpi tipi zırhlı personel taşıyıcılar ve komandolar ile mühimmat yüklü araçlar Reyhanlı ilçesine ulaştı. Askeri konvoy sınır bölgelerindeki karakollara sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]