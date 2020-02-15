Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
e-Devlet sosyal medyada
[Fotoğraf: AA]
e-Devlet'te yeni verilmeye başlanan hizmetler, sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.
Sosyal medyaya artan ilgi üzerine e-Devlet Kapısı, bu alandan da hizmete başladı.
YouTube, Twitter, Instagram ve Facebook üzerinden hesap oluşturan e-Devlet, yeni hizmetlerini de bu hesaplar üzerinden duyuracak.
Bu hesaplar üzerinden, e-Devlet'in nasıl kullanılacağı da videolarla anlatılacak.
Yeni uygulama ile kullanıcılar, çözülmesini istedikleri sorunlarını iletebilecek.
Etiketler: sosyal medya hesapları e-Devlet Kapısı e-devletSon Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 17:44
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