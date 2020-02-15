Sosyal medyaya artan ilgi üzerine e-Devlet Kapısı, bu alandan da hizmete başladı.

YouTube, Twitter, Instagram ve Facebook üzerinden hesap oluşturan e-Devlet, yeni hizmetlerini de bu hesaplar üzerinden duyuracak.

Bu hesaplar üzerinden, e-Devlet'in nasıl kullanılacağı da videolarla anlatılacak.

Yeni uygulama ile kullanıcılar, çözülmesini istedikleri sorunlarını iletebilecek.