Doğa sporseverlerinin vazgeçilmez adresleri arasında ilk sırada yer alan Erzincan’da doğa sporlarının tamamını yapmak mümkün.

Erzincan Ergan Dağı Kayak merkezinde kayak sporunun yanında çeşitli doğa sporu da sporcular tarafından yapılmaya devam ediyor. Türkiye ve dünya da birçok ülkede wingsuit atlayışları yapan Base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak, Ergan Dağı Kayak Merkezinde gerçekleştirdiği wingsuit atlayışı ile nefesleri kesti.

Koçak'ın, Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezinde bulunan bayrağın üstünden yaklaşık 210 kilometre hızla geçtiği anlar aksiyon kameralarıyla görüntülendi.

Havada yaklaşık 210 kilometre hıza ulaşan Koçak, daha sonra paraşütünü açarak Ergan Dağı yamaçlarına iniş yaptı.