Haber Giriş: Kaynak: AA
İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İdlib'deki gözlem noktalarına zırhlı araç ve komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve içerisinde komandoların bulunduğu otobüsler Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Zırhlı personel taşıyıcılarına (ZPT) bindirilen komandolar, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.
Etiketler: zpt idlib askeri sevkiyatSon Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 15:25
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Alaaddin Şahin'in cenaze törenine katıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz