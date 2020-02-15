İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ile Almanya Federal Polis Teşkilatınca, Türkiye'de kurdukları sahte çağrı merkezi üzerinden aradıkları, kendilerini polis veya savcı olarak tanıttıkları yaşlı Almanları dolandırdıkları iddiasıyla iki ülkede yakalanan 85 şüpheliden 58'i tutuklandı.

Operasyon kapsamında Türkiye'de yakalanan 44 şüpheli ile Almanya'da gözaltına alınan 41 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul'da adliyeye sevk edilen 44 zanlıdan 17'si tutuklanırken 27'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Almaya'da adli makamlara çıkarılan 41 şüphelinin ise tamamı tutuklandı.