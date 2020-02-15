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Bursa'da PKK operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4'ü Suriye uyruklu 19 şüpheli gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK'nın sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı belirlendi.
7 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.
15 şüpheli gözaltına alınırken, evlerindeki dijital materyallere el konuldu.
Bu arada, terör örgütleri PKK ve YPG ile bağlantılı ve Suriye uyruklu 4 kişi yakalandı.
Zanlılar hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından haklarında yurda giriş yasağı koyduğu belirlendi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.
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