Terör örgütü PKK'nın sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı belirlendi.

7 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

15 şüpheli gözaltına alınırken, evlerindeki dijital materyallere el konuldu.

Bu arada, terör örgütleri PKK ve YPG ile bağlantılı ve Suriye uyruklu 4 kişi yakalandı.

Zanlılar hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından haklarında yurda giriş yasağı koyduğu belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.