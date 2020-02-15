4 Şubat'ta Van Bahçesaray kara yolundaki çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmaları olumsuz hava koşulları nedeniyle aralıklarla devam ediyor.

Şiddetli tipi nedeniyle zaman zaman duran çalışmalarla ilgili görevli 17 kişilik teknik ekip, sabah saatlerinde çığ altında kaldığı düşünülen itfaiye erinin bulunduğu bölgeye ulaştı.

Aşırı soğukların hakim olduğu bölgede çığ riski ve koşulların uygunluğuna göre arama çalışmaları yeniden başlatılacak.

Ayrıca, Çaldıran ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girerken donarak yaşamlarını yitirdikleri yönünde ihbar gelen 13 kaçak göçmeni arama çalışmaları da tekrar başladı. Aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı.