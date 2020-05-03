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Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.25'te Elazığ'da 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.
Etiketler: son dakika elazığ'da deprem Elazığ depremSon Güncelleme: 3 Mayıs 2020 Pazar 16:47
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