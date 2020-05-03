Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yol kontrol noktasında, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılan denetimde, İstanbul yönünden gelen bir araç durduruldu.

Araçta bulunan iki kişi dedelerinin öldüğünü, cenazeye gittiklerini söyleyerek ölüm belgesini gösterdi.

Araçtakilerin durumundan şüphelenen polis hem belgeyi inceledi hem de otomobili aradı. Şüphelilerin gösterdiği ölüm belgesi sahte çıktı. Araçta yapılan aramada ise uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.

İki kişiye ayrıca kısıtlama tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 6 bin lira idari para cezası kesildi.