Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji, İstanbul için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İstanbul'daki sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı ve metrekareye 25-50 kilogram yağış bırakacağı tahmin ediliyor.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: İstanbul sağanak kuvvetli sağanakSon Güncelleme: 3 Mayıs 2020 Pazar 14:40
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