Vezirköprü'de, Altınkaya Baraj Gölü kıyısındaki Altınkaya Mahallesi'nde yaşayan C.Y, kalp krizi geçirdi. Bunun üzerine ailesi 112’yi arayarak, yardım istedi. Barajın Sinop tarafında bulunması ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle feribotların da çalışmaması dolayısıyla Samsun'dan ambulans helikopter talep edildi.

Talep üzerine havalanan ambulans helikopter, hastayı almak için bölgede A.Ş'nin buğday ekili tarlasına inmek istedi. Ancak arazi sahibi ve bazı yakınları el işaretiyle, hava ambulansının tarlalarına iniş yapmasına engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine bölgede 3 kez tur atıp, inecek yer bulamayan pilot, hastayı alamadan Samsun'a geri döndü.

Ambulans helikopterin geri dönmek zorunda kalmasıyla, sağlık ekipleri, kayıkla mahalleye geçerek hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Kayığa alınan hasta, barajın karşısına geçirildikten sonra ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kadın çiftçi gözaltına alındı

Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadın çiftçi N.Ş. hakkında soruşturma başlatıldı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan N.Ş. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

N.Ş'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Vezirköprü ilçemizde 2 Mayıs Cumartesi günü 112 helikopter ambulansının rahatsızlığı bulunan vatandaşımızı almak için tarlaya inmesine izin vermeyen şahısla ilgili Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmış ve gözaltı kararı verilmiş olup adli tahkikat devam etmektedir. Ayrıca 112 helikopter ambulansının inmesine izin vermeyen şahsa 3 bin 180 lira para cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

"Mahallemizin böyle bir olayla anılmasını istemezdik"

Altınkaya Mahallesi Muhtarı Yahya Yılmaz, yaşanan olaydan derin üzüntü duyduklarını söyledi.

"Tüm yetkili makamlardan özür dilerim. Böyle bir olayın ne yaşanmasını ne de mahallemizin böyle bir olayla anılmasını istemezdik." diyen Yılmaz, şunları dile getirdi:

"Mahallemiz Altınkaya Baraj Gölü'nün karşı tarafında olması nedeniyle ulaşımda sıkıntılar yaşıyor. Arazi şartlarının da engebeli olması nedeniyle bu gibi acil durumlarda ambulans helikopter inmesi için bir pist yapılması konusunda yetkili makamlarla görüşmelerimiz vardı. Pistin yapılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."