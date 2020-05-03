Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'daki tarihi surlarda çökme meydana geldi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Fatih Topkapı’daki tarihi surlarda çökme oluştu. Belediye ekipleri, surlardan düşen taşları kaldırmak için çalışma başlattı.
İstanbul Topkapı'da Sulukule Caddesi üzerindeki tarihi surların bir kısmında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri, çökmenin yaşandığı alanın çevresine şerit çekti.
Etiketler: tarihi surlarda çökme Fatih TopkapıSon Güncelleme: 3 Mayıs 2020 Pazar 15:34
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