Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ehliyetsiz sürücü kaldırımda yürüyen kadına çarpıp kaçtı
İstanbul Esenyurt'ta ehliyetsiz bir sürücü kaldırımda yürüyen kadına çarparak kaçtı. Gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü adliyeye sevk edildi.
İstanbul Esenyurt'ta Mehterçeşme Mahallesi'nde hafif ticari araç kaldırımda yürüyen N.K.'ye çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Ekipler, inceleme sonucunda kazaya karışan B.E.'yi yakaladı. Ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün kadına çarpıp kaçma anları yer alıyor.
Etiketler: Ehliyet İstanbul Trafik Kazası
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