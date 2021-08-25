İstanbul Şişli'de polis ekipleri, 17 Temmuz'da Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan ilaçların çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Hastane ve çevredeki güvenlik kameraları ile MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin Abide-i Hürriyet Caddesi Şişli Camii önündeki durakta halk otobüsünden inerek olay yerine geldiğini belirledi.

Polis, zanlıyı yakalamak için kaçış güzergahındaki görüntüleri de incelemeye aldı.

[Fotoğraf: DHA]

Kapsamlı arşiv kayıtları tarandı

İlçedeki bir alışveriş merkezi önünden taksiye binerek Gürsel Mahallesi'nde inen ve kamera yetersizliğinden takibi sürdüremeyen ekipler, kapsamlı arşiv kayıtları incelemesiyle şüphelinin A.C.Ş., olduğunu belirledi.

Yapılan çalışmayla 23 Temmuz'da yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kameraya, ilaçları çaldığı anlar yansıdı

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin hastane içerisindeki ilaç odasına camdan girme ve kilitli dolabı açarak kanser ilaçlarını yanında bulunan çantaya koyarak arka kapıdan çıktığı anlar yer alıyor.