Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Haramidere'de kötü koku yaymaya devam ediyor
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Esenyurt'ta fabrikaların bulunduğu bölgeden geçen Haramidere'de kötü koku ve kirlilik gözlendi. Blgede yaşayan vatandaşlar koku ve kirlilikten şikayetçi olduklarını söyledi.
Çevredeki atık sular nedeniyle zaman zaman farklı renklerde akan derede yeşil tabakalar ve köpükler oluştu. Derenin kenarında bulunan bir kanaldan dereye siyah sular karıştığı görüldü.
Haramidere'nin kirli ve farklı renklerde akması nedeniyle çevredeki vatandaşların şikayetleri arttı.
Oluşan kötü koku ve kirlilik ise bölgede yaşamı olumsuz etkiliyor.
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