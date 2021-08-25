Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk Yıldızları Büyük Taarruz için uçtu
[Fotoğraf: AA]
Büyük Taarruz'un 99. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Nefes kesen gösteride Türk Yıldızları'nın performansı göz doldurdu.
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu Türk Yıldızlarının gösterisini izlemek isteyenler, kentin farklı noktalarında, COVID-19 tedbirleri kapsamında bir araya geldi.
Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları, Afyonkarahisar semalarındaki manevralarıyla izleyenlerin beğenisini topladı.
Vatandaşlar, Türk Yıldızlarının gösterisini cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.
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