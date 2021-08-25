Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkçılar Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince taciz edildi
Mersin'den avlanmak için Ege Denizi'ne açılan balıkçılar, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin tacizine uğradı. Yunan ekipler Türk balıkçı teknesinin camları kırdı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Akdeniz ilçesi Karaduvar sahilinden hareket eden 3 tekne, uluslararası sularda dip trolü ile avcılık serbestliğinin bulunduğu 23 Ağustos'ta, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarına gitti.
Ege Denizi'nin uluslararası sularında avlanan Türk balıkçılar, burada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin tacizine uğradı.
Balıkçıların teknesi atılan taşlarla zarar gördü
Duruma bağırarak tepki gösteren balıkçıların tekneleri, Yunan ekiplerin attığı taşlar nedeniyle zarar gördü.
Balıkçılar, taciz anlarını ve teknelerinin kırılan camlarını cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.
Balıkçılardan Gökay Demir, uluslararası sularda olmalarına rağmen Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin teknelerine saldırdığını belirtti.
Etiketler: Balıkçılık Ege Denizi Yunanistan
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