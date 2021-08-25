Afyonkarahisar Valiliği tarafından Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi Frig Vadisi´nde balon festivali gerçekleştirildi. Etkinliğe protokol üyeleri ile birlikte vatandaşlar da katıldı.

20 sıcak hava balonu uçtu

Sabah erken saatlerde, gün doğumu ile başlayan etkinlikte 5’i gösteri balonu olmak üzere 20 sıcak hava balonu havalandı.

Rengarenk balonlar Emre Gölü üstünde seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Afyonkarahisar balon uçuşları ile de tanınacak

Etkinlikte konuşan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, tarihle ve termal ile anılan Afyonkarahisar’ın balon uçuşları ile de tanınmasını istediklerini festivalinde bu yönde atılmış bir adım olduğunu kaydederek, uçuşların 20 balon ile yapıldığını söyledi.

Etkinliğe katılan bazı vatandaşlar ise balon uçuşlarını ilk defa gördüklerini belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.