Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süphan Dağı'nda kaybolan turist aranıyor
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir turist doğa yürüyüşü için Süphan Dağı'na tırmandı. Dağda kaybolan Ukraynalı turisti arama çalışmaları sürüyor.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı eteklerinde yürüyüşe çıkan Ukrayna uyruklu 32 yaşındaki erkek turist kayboldu.
İhbar üzerine AFAD, jandarma, Bitlis İHH arama kurtarma ekipleri ve AFAD gönüllülerince gece arama çalışmaları başlatıldı.
Görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle gece ara verilen çalışmalar, sabah saatlerinde helikopterler desteğiyle yeniden başlatıldı.
Etiketler: Bitlis
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