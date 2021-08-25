Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, tıra arkadan çarparak dorsenin altında sıkışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul istikametine seyreden Yakup İyiçiftçi idaresindeki otomobil, Köroğlu Park mevkisinde önünde ilerleyen Mehmet G. yönetimindeki tıra çarparak dorsenin altında sıkıştı.
Durumu fark eden tır şoförü, aracını emniyet şeridine çekerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Kaza yerine gelen sağlık personeli, otomobilin sürücüsü ile yanındaki Ramazan Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan İyiçiftçi ve Yıldız'ın cenazeleri, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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