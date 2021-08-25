Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çakarlı araç denetiminde iki ambulans şoförüne para cezası
[Fotoğraf: Arşiv]
İstanbul'da çakar ve siren denetimi yapıldı, çinde hasta olmadığı halde emniyet şeridini kullanan ve tepe lambası açık olan 2 ambulansın sürücüsüne ceza kesildi.
İstanbul'da trafik ekipleri D-100 Karayolu, Altunizade mevkiindeki kontrol noktasında çakarlı araçları durdurdu.
İçinde hasta olmadığı halde emniyet şeridinde giden ambulans sürücüsüne 1339 lira,
yine hasta taşımadığı halde tepe lambası açık olan başka bir ambulansın sürücüsüne ise 144 lira ceza yazıldı.
Öte yandan emniyet kemeri takmayan ve trafik kurallarına uymayan bazı sürücülere de cezai işlem uygulandı.
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