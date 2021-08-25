Afyonkarahisar'dan İstanbul’a yaklaşık 13 ton yumurta taşıyan kamyon, Kuzey Marmara Otoyolu Riva kavşağı mevkiinde devrildi.

Yumurtalar yola saçıldı

Yolda sürüklenen kamyon, bariyerlere çarparak durabildi. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kazada yumurtalar yola saçıldı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yola saçılan yumurtalar ise firma personeli tarafından toplandı.