Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Devrilen kamyondaki yumurtalar yola saçıldı
[Fotoğraf: İHA]
Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametine seyreden yumurta yüklü kamyon, Riva kavşağı mevkiinde devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, yola saçılan yumurtalar ise firma personeli tarafından toplandı.
Afyonkarahisar'dan İstanbul’a yaklaşık 13 ton yumurta taşıyan kamyon, Kuzey Marmara Otoyolu Riva kavşağı mevkiinde devrildi.
Yumurtalar yola saçıldı
Yolda sürüklenen kamyon, bariyerlere çarparak durabildi. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kazada yumurtalar yola saçıldı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Yola saçılan yumurtalar ise firma personeli tarafından toplandı.
Etiketler: Trafik Kazası
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