EGM'den başörtülü öğrencinin iddialarına görüntülü yalanlama
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki izinsiz protestolarda gözaltına alınan Şeyma Altundal, "polisin açılan başörtüsünü örtmesine izin vermediğini" iddia etti. Emniyet Genel Müdürlüğü, iddiaları yayınladığı görüntülerle yalanladı.
Şeyma Altundal, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki izinsiz protestolarda gözaltına alındı.
Serbest bırakıldıktan sonra açıklama yapan Altundal, gözaltına alındığı sırada yerde sürüklendiğini, hatta polisin açılan başörtüsünü düzeltmesine dahi izin vermediğini iddia etti.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bu iddialara olay anına ilişkin görüntülerle yanıt verdi.
EGM'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor" sözlerine yer verildi.
“Gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma Altundal gözaltı yapılırken yerlerde sürüklendiğini, başörtüsünün açıldığını, başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediğini...”— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) February 3, 2021
Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk Polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor
Mücadeleye devam pic.twitter.com/vBXaKKqcJZ
Fahrettin Altun: Tüm yalanlarınızı hakikatle söndüreceğiz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iddialara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Altun, "Siz yalan söylemekten bıkmadığınız sürece, biz de sizin yalanlarınızı yüzünüze vurmaktan asla usanmayacağız. Her gün her saat farklı bir yalanla gündemi esir almaya çalışanlara karşı aşkla, şevkle hakikati haykıracağız. Tüm yalanlarınızı hakikatle söndüreceğiz" açıklamasında bulundu.