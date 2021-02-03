Şeyma Altundal, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki izinsiz protestolarda gözaltına alındı.

Serbest bırakıldıktan sonra açıklama yapan Altundal, gözaltına alındığı sırada yerde sürüklendiğini, hatta polisin açılan başörtüsünü düzeltmesine dahi izin vermediğini iddia etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bu iddialara olay anına ilişkin görüntülerle yanıt verdi.

EGM'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor" sözlerine yer verildi.

“Gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma Altundal gözaltı yapılırken yerlerde sürüklendiğini, başörtüsünün açıldığını, başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediğini...”



Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk Polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor



Mücadeleye devam pic.twitter.com/vBXaKKqcJZ — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) February 3, 2021

Fahrettin Altun: Tüm yalanlarınızı hakikatle söndüreceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iddialara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Altun, "Siz yalan söylemekten bıkmadığınız sürece, biz de sizin yalanlarınızı yüzünüze vurmaktan asla usanmayacağız. Her gün her saat farklı bir yalanla gündemi esir almaya çalışanlara karşı aşkla, şevkle hakikati haykıracağız. Tüm yalanlarınızı hakikatle söndüreceğiz" açıklamasında bulundu.