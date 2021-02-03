Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Uludağ’da koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimleri devam ediyor.

Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sezon içerisinde Uludağ bölgesinde çeşitli suçlardan aranan 15 kişiyi yakaladı, kayıp ihbarı verilen 6 aracı da buldu.

Pandemi kurallarına yönelik yapılan denetimler sonucunda 6 işletme ile tedbir ve kısıtlamaları ihlal eden 220 kişiye toplam 893 bin lira para cezası kesildi.