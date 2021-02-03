Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 17:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uludağ'da kısıtlamaları ihlal eden 220 kişiye 893 bin lira ceza
[Fotoğraf: İHA]
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşından bu yana koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 220 kişiye toplam 893 bin lira para cezası uyguladı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Uludağ’da koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimleri devam ediyor.
Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sezon içerisinde Uludağ bölgesinde çeşitli suçlardan aranan 15 kişiyi yakaladı, kayıp ihbarı verilen 6 aracı da buldu.
Pandemi kurallarına yönelik yapılan denetimler sonucunda 6 işletme ile tedbir ve kısıtlamaları ihlal eden 220 kişiye toplam 893 bin lira para cezası kesildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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