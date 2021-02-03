Sağlık çalışanlarına şiddetin son örneği Yozgat'ta yaşandı. Hasta, yazılan ilacı beğenmedi doktorunu darp etti.

Olay Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaşandı.

Psikiyatri polikliniğinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Hayriye Mihrimah Öztürk, muayene olmaya gelen hastasına ilaç yazdı.

[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]

Ancak iddiaya göre, hasta yazılan ilacı beğenmedi, başka bir ilaçla değiştirilmesini istedi, doktorla tartıştı.

Saldırgan tutuklandı

Sözlü olarak başlayan tartışma bir süre sonra yerini fiziksel şiddete bıraktı.

Doktoru darp eden 26 yaşındaki hastaysa gözaltına alındı. Saldırgan emniyetteki işlemleri sonrası tutuklandı.