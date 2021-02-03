Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti
[Fotoğraf: DHA]
Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Yozgat'ta bir hasta istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle doktoru darbetti.
Sağlık çalışanlarına şiddetin son örneği Yozgat'ta yaşandı. Hasta, yazılan ilacı beğenmedi doktorunu darp etti.
Olay Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaşandı.
Psikiyatri polikliniğinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Hayriye Mihrimah Öztürk, muayene olmaya gelen hastasına ilaç yazdı.
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Ancak iddiaya göre, hasta yazılan ilacı beğenmedi, başka bir ilaçla değiştirilmesini istedi, doktorla tartıştı.
Saldırgan tutuklandı
Sözlü olarak başlayan tartışma bir süre sonra yerini fiziksel şiddete bıraktı.
Doktoru darp eden 26 yaşındaki hastaysa gözaltına alındı. Saldırgan emniyetteki işlemleri sonrası tutuklandı.
Etiketler: Toplumsal Şiddet Sağlık Çalışanları
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