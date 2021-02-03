Gebze Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bu arada fabrikadan yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor.