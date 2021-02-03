Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 17:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gebze'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
Gebze Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Bu arada fabrikadan yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor.
Etiketler: Yangın
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