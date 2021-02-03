Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da kamyonet kaldırımdaki yayalara çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kamyonetin kaldırımda bekleyen yayalara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Remzi Sert idaresindeki kamyonet, Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırımda bekleyen Fahri Yıldız ve Hamza Cağşar'a çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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