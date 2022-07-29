26 Temmuz'da Bodrum Güllük Limanı’na intikal halinde olan Vanuatu bayraklı 92 metre boyundaki “OCEAN BLUE” isimli ticari gemide uyuşturucu madde bulunduğuna dair ihbar alındı.

Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Motor yat ekiplerin uyarılarına rağmen durmadı

Operasyonda “OCEAN BLUE” isimli ticari geminin takibi esnasında Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı “BELGOR isimli motor yatın ticari gemiye yanaşıp ayrıldığının tespit edilmesi üzerine, Vanuatu bayraklı “OCEAN BLUE” isimli ticari gemi ekipler tarafından durduruldu. Ancak ABD bayraklı “BELGOR isimli motor yat yapılan tüm sesli ve görüntülü ikazlara rağmen durmayarak kaçtı.

4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 1 helikopter tarafından ABD bayraklı “BELGOR” isimli motor yat uzun süre takip edildi. İçişleri Bakanlığı yatın önleme manevraları ile "zor kullanılarak" durdurulduğunu açıkladı.

Motor yat içerisindeki 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

81 kilo kokain ele geçirildi

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan arama kararı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerince “BELGOR” isimli motor yat ile “OCEAN BLUE” isimli ticari gemide ve denizde yapılan incelemeler neticesinde 28 Temmuz 2022 tarihinde denize atıldığı tespit edilen yaklaşık 60 kg, Jandarma ekipleri tarafından ise kıyıda yaklaşık 21 kg olmak üzere toplam 81 kg kokain ve ticari gemide yaklaşık 3 kg skunk ele geçirildi.

Yakalanan ticari gemide, motor yatta, denizde ve kıyı şeridinde arama devam ediyor.