Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 12:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de iki dolmuş kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
[Fotograf: AA]
Rize'de iki şehir içi dolmuşu kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan 17 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.
M.R.B. yönetimindeki şehir içi dolmuşu ile Y.Z.T. idaresindeki dolmuş, İslampaşa Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yokuşunda kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan her iki dolmuşta bulunan 17 kişi hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Rize
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