Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde yaban domuzları yiyecek bulabilmek için zaman zaman yerleşim yerlerine iniyor.

Site bahçeleri ile çöp konteynerlerinin kenarında yiyecek arayan domuzlar, cep telefonu kameralarıyla görüntüleniyor.

Mahallelinin beslediği domuzların alıştıkları kişilerden kaçmaması dikkat çekiyor.

Bülent Ceylan, kamyoneti ile Kazdağları eteklerinde gezip, yerleşim yerlerine inen domuzları besliyor. Ceylan dün de yol kenarındaki 3'ü yavru 8 yaban domuzunu görünce araçtan indi.

Ceylan, "Domuzlar belirli bir sayıda olduğunda ekosistem içinde önemli. Domuzları hemen hemen her akşam görüyorum. Onları ekmek ve simitle besliyorum. Onlar bize, biz de onlara alıştık" dedi.