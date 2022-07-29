Eşi Emine Yanıkoğlu'nu öldüren sanık Soner Yanıkoğlu'nun müebbet hapis cezasına çarptırıldığı dosyasının kanun yolu incelemesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince tamamladı.

Kararda, Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği mahkumiyet hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın ve yargılama aşamasında eksikliğin bulunmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin ise yerinde olduğu vurgulandı.

Delillerin, hukuken geçerliliği ve elverişliliğine yer verilen kararda, yerel mahkemenin hükmü yerinde bulundu.

"Haksız tahrik indirimi" değerlendirmesi

Sanığın, eşinin kendisini aldattığını söylemesi üzerine cinayeti işlediğine dair savunma yaptığına dikkati çekilen kararda, neden "haksız tahrik" indirimi uygulanmadığına da yer verildi.

Bazı tanıkların maktulün sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığına ilişkin beyanda bulundukları ancak bu durumun çiftin ayrı olduğu dönemde yaşandığı ve tanıkların bundan sanığa bahsetmedikleri aktarılan kararda, şu değerlendirmeler paylaşıldı:

"Sanığın aksi sabit olmayan savunmasına göre maktulün kendisine söylediği kabul edilen 'seni aldattım' şeklindeki sözlerin haksız söz ve hareket teşkil edip etmediğine gelince, ilk haksız hareket, sanığın silahla olay yerine gelmiş olması ve tekrar birleşme isteğine olumsuz cevap verdiği halde maktulü öldürmeyi kararlaştırmış bulunması olduğundan, maktulün sarf ettiği bildirilen 'seni aldattım' sözlerinin haksız tahrikteki dengeyi sanık lehine değiştirecek derecede olmaması nedenleriyle sanık hakkında 'haksız tahrik indirimi' hükmünün uygulanmamasında isabetsizlik görülmemiştir."

İstinaf başvurusunu esastan reddeden ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran daire, temyiz incelemesi için dosyayı Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderdi.

Olay

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşanan olayda Soner Yanıkoğlu, şiddet nedeniyle babaevine dönen 20 yaşındaki eşi Emine Yanıkoğlu'nu eve geri gelmesi amacıyla ikna için kayınpederine gitti.

Emine Yanıkoğlu, eve dönmeyeceğini söyleyerek, eşinde kalan eşyalarını istedi.

Eşyaları getirme bahanesiyle 30 Temmuz 2021'de tekrar kayınpederinin evine giden Soner Yanıkoğlu, çantasından çıkardığı pompalı tüfekle eşini öldürdü.

İddianamede, Soner Yanıkoğlu'nun eşini kendisini aldattığını söylediği için öldürdüğü yönündeki beyanın, ancak boşanma davasına konu olabileceği, bu nedenle aldatılma iddiasının haksız tahrik kabul edilmediği vurgulandı.

Ayrıca Yanıkoğlu'nun eşini eve dönmek istemediği için tasarlayarak öldürdüğüne iddianamede yer verildi.