Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 12:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakanlıktan Gaziantep'te otoyolunu kapatan atık çamura ilişkin açıklama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin atık çamur deposundaki sızma sonrası denetim ekiplerinin ivedilikle bölgeye sevk edildiğini ve alandan numunelerin alınarak analiz sonuçlarına göre gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal medya hesabından Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda ulaşımın durmasına neden olan atık çamura ilişkin açıklama yaptı.
Temizleme çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin atık çamur deposundaki sızma sonrası Bakanlığımız denetim ekipleri ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir. Alandan numuneler alınmış olup analiz sonuçlarına göre gerekli işlemler yapılacaktır. Temizleme çalışmaları gözetimimizde devam etmektedir."
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