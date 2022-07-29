Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 11:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi
Açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor" ifadeleri kullanıldı.
Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 29, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/VuuXYBfwEG
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