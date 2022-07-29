Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi

Açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor" ifadeleri kullanıldı.