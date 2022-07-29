Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Astsubay Batuhan Şimşek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek’in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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