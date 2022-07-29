Ege ve Akdeniz'de bir yıl önce meydana gelen orman yangınları ciğerleri yaktı. 28 Temmuz'da Manavgat'ta, ardından da Marmaris Köyceğiz ve çevresinde çıkan yangınlar günlerce sürdü. Orman ekipleri, itfaiye ve halk seferber oldu. Bu yangınlara su serpen kahramanlardan biri de Jandarma Havacılık ekipleriydi.

Jandarma Pilot Binbaşı Hüseyin Kamuran Ekmekçi, "5 bin 500 tona yakın su attık ateşin üzerine. Sabah hava aydınlanmasından akşam hava kararana çok kısa sürede müthiş bir adaptasyon sağladık." dedi.

Sikorsky S70 tipi helikopterler, ilk kez yangın söndürmek için kullanıldı

Ankara Jandarma Havacılık Başkanlığı, Aydın ve Diyarbakır'daki birliklerden Mİ-17 ve Sikorsky helikopterlerine yangınla mücadele için 'Bambi Bucket' denilen su kovaları takıldı. Terörle mücadele ve arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan Sikorsky S70 tipi helikopterler, ilk kez yangın söndürmek için kullanıldı.

"Olaylar daha vahim hale gelebilirdi"

Kemerköy-Yeniköy Santral ve Fesleğenköy bölgesinin o dönem çok kritik olduğunu aktaran Ekmekçi, "Yangın sürekli santrallere doğru devam ediyordu ve santrallerde yüklü miktarlarda kömürler mevcuttu. Olaylar daha vahim hale gelebilirdi. Su alma alanlarında daha evvel bir koordinasyon yaptık. Orman Bakanlığı tedbirler aldı yerden biz su aldıkça tankerlerle su ikmali yapıldı" diye konuştu.

Helikopterler 741 saat uçuş yaptı

Jandarma Havacılık Başkanlığı, yangınlara 16 helikopter, 45'i pilot 144 personelle müdahale etti. Helikopterler 10 günde 741 saat uçuş yaptı.

"Görevin zorluğunu düşünmedik"

Vadilerin derin olduğunu ve rüzgarın uçuşu kısıtladığını aktaran Ekmekçi, "Külün ve dumanın motora girmesi performansı müthiş düşürebilir. Yangının en kritik olduğu anlarda yangını kesmeye çalıştık. Çok zorlandığımız oldu ancak biz görevin zorluğunu düşünmedik" dedi.

Kamera: Altan Ayhan