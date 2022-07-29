Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 12:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin 5G yolculuğu başladı
Yüksek hızda veri iletişimi sağlayan 5G teknolojisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı tanıtım töreniyle ilk kez İstanbul Havalimanı'nda hizmete sunuldu.
Türkiye'de hizmet veren 3 GSM operatörü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı tanıtım töreniyle ilk kez 5G hızını yolcuların hizmetine sundu.
İlk aşamada test amaçlı faaliyete geçecek 5G şebekesi ile cep telefonu bu teknolojiye uyumlu yolcular 5G hızını test edebilecek.
İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcuların telefonlarında ilk kez "5G" ibaresi görülecek.
Etiketler: 5G Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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