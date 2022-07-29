Türkiye'nin ikinci büyük gölü, çok sayıda göçmen kuşun da uğrak yeri...

Tuz Gölü şimdilerde yavru flamingoları ağırlıyor.

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içerisinde kalan Tuz Gölü, flamingolar için en büyük doğal üreme ve beslenme alanı olarak biliniyor.

Geçtiğimiz yıl bölgede kuraklığın da etkisiyle toplu flamingo ölümleri yaşanmıştı. Bu yıl ise özellikle yavru flamingoların yumurtadan çıkmasıyla flamingo sayısında önemli bir artış oldu.

Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Mustafa Cemal Darılmaz, "Flamingo yuvaları su içerisinde kalmazsa bu süreçte ebeveynler yem ve yemek kendi besinlerini aramaya gittikleri zaman yavru kayıpları yaşayabiliyoruz. Bu bazı yıllar çok oldu bazı yıllar az oldu ve bu yıl olmadı. Neden olmadı çünkü iklimsel koşullarımız çok çok iyiydi" diye konuştu.

Sayıları artan flamingolar Tuz Gölü'nde koruma altında tutuluyor

Flamingolar her yıl mart nisan aylarında Türkiye'ye gelmeye başlıyor ve ekim ayına kadar neredeyse yılın yarısını burada geçiriyor.

Yumurtadan çıkan yavru kuşun 2-2,5 ayda uçma antrenmanlarıyla birlikte ağustos eylül ayında uçmayı öğrendiğini söyleyen Dekan Darılmaz, "Sonra daha sıcak kesimlere bazen yurt içine bazen Kuzey Afrika'ya bazen kendi yurt içinde kalıp tekrar buraya geldiği bile olabiliyor" dedi.

Tuz Gölü'nde renkli görüntüler oluşturan flamingolar koruma altında tutuluyor.