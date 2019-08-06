Türkiye
Ege Denizi'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı
06 Ağustos 2019 Salı 11:55 - Son Güncelleme 06 Ağustos 2019 Salı 12:01
Ege Denizi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 36 göçmen yakalandı. Göçmenler, çeşitli kontrollerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı botu Enez sahilinin Boztepe Burnu batısında lastik bot hareketliliği tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan lastik bottaki 10'u çocuk 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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