Araç bakımı için yola çıkmadan önce ayrılacak küçük bir zaman çok büyük kazaların önüne geçebilir. Kurban Bayramı'nda yola çıkacak sürücülerin araç bakımlarını yaptırmaları ve trafik kurallarına uymaları hayati önem taşıyor.

Güvenli bir yolculuk için yola çıkmadan önce araçların lastik ve genel bakımlarının ihmal edilmemesi gerekiyor.

Sürücülerin yola çıkmadan önce araçlarının lastik basıncını, rot ve balans ayarını, cam suyu seviyesini, fren ve fren hidroliğini, akü, klima ve aracın ön düzenini güvenilir servislerde kontrol ettirmeleri gerekiyor.

Kazaların çoğu aşırı hızdan meydana geliyor

Otoyollarda tatilde yoğunluk normal günlere göre ortalama 5 kat artış gösteriyor. Tatil yolunda meydana gelen kazaların yarıya yakını ise aşırı hızdan kaynaklanıyor. Bundan dolayı hız sınırlamalarına mutlaka uyulması gerekiyor.

Sürücülerin tatil yolunda araç takip mesafesine uyması, 300 kilometrede bir mola vererek hareket etmesi dikkati toplamaları açısından faydalı olacaktır.

Bayramda yol denetimleri artacak

İçişleri Bakanlığınca, 9 Ağustos'ta başlayacak Kurban Bayramı tatili süresince 116 bin 236 trafik personeli görevlendirilecek.

Maket araç uygulamasına devam edilecek

Son 3 yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olduğu tespit edilen 18 ildeki 20 güzergahta her 10 kilometrede bir ekip görevlendirilecek. Ayrıca 78 ilde, 625 maket trafik aracı, tepe lambalı reflektif şeritleriyle görünürlüğü artırmak için kazaların yoğun olduğu güzergahlara yerleştirilecek.

Ortalama hız denetimlerine devam edilecek

Denetimlerde, çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda araç sürücüleri durdurularak iletişim kurulacak ve uzun yoldan gelen sürücülerin dinlendirilmeleri sağlanacak.

Hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı güzergahlarda, radar denetimlerine ilişkin işlemler mümkün olduğunca yüz yüze temas ile yapılacak.

Toplam uzunluğu 2 bin 155 kilometre olan tüm otoyollarda "ortalama hız" denetimi yapılmaya devam edilecek.

Kaynak: TRT Haber