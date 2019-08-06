Uşak'ın Sivaslı ilçesinde yaşayan Z.B. jandarmaya evinde bulunan bir miktar altının ayrı yaşadığı karısı H.B. tarafından çalındığı ihbarında bulundu.

Sivaslı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Z.B'nin verdiği bilgiler doğrultusunda Uşak'ta yaşayan H.B'ye ulaşarak köye götürdü.

H.B, jandarma ekiplerine altınları kendisinin almadığını, eşinde unutkanlık olduğunu, beraber yaşadıkları dönemde de zaman zaman altınları sakladığı yeri unuttuğunu söyledi.

Evden altın ve uyuşturucu madde çıktı

Bunun üzerine evde kayıp altınları bulmak için arama yapan ekipler, yorganların arasında 15 bin lira değerindeki altın ile 5 gram uyuşturucu madde buldu.

Ekipler Z.B'yi uyuşturucu madde bulundurmaktan gözaltına aldı.

Kaynak: AA