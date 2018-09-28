Ege Bölgesi tropik fırtınaya hazır

Orta Akdeniz'de oluşması beklenen tropik fırtınanın Ege Bölgesi'ni etkileme ihtimaline karşı kentte hazırlıklar sürerken İzmir ve Aydın büyükşehir belediyeleri tarafından kriz masası oluşturuldu. Gerekli önlemlerin alındığı şehirlerde, belediyelerin tüm ekipleri teyakkuza geçti.

Rüzgar hızı 100-120 kilometreyi bulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölgede saatteki hızı 100-120 kilometreyi bulan rüzgarın etkili olacağını, metrekareye 75 kilogram yağış düşeceğini açıkladığını, bunun çok yüksek bir etki olduğunu ve yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı bütün birimlerle 2 gündür kriz masası oluşturduklarını anlattı.

Doğa olayını kameralardan takip ettiklerini, böylesi yüksek hızlı rüzgarı engellemenin mümkün olmadığını ifade eden Gökçe, kentte yaşanabilecek hasarları minimize etme üzerine çalıştıklarını aktardı.

Önlemler alındı

Bütün birimlerde izinleri kaldırdıklarını, itfaiyenin su ve sel baskınları, arama kurtarma çalışmalarına karşı hazır olduğunu, bütün pompalar, vidanjörler ve su çekme araçlarının hazır tutulduğunu, İZSU'nun yoğun yağışa müdahale anlamında tüm kanal bakım araçları, tonajlı araçlar ve iş makinalarını hazır tuttuğunu, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ağaç devrilmesi ihtimaline karşı riskli bölgelerde 2 gündür budama çalışması yaptığını dile getiren Gökçe, bazı ağaçlı bölgelerde de çeliklerle sağlamlaştırma çalışması yürütüldüğünü, riskli bölgelerde ise ağaçların kaldırıldığını söyledi.

“Sahada 4-5 bin personel olacak”

Fen İşleri Müdürlüğünün çatı uçmalarına karşı ekipmanlarıyla sahada olduğunu, vapur seferlerinin rüzgarın şiddetine göre iptal edilebileceğini belirten Gökçe, "İki gündür yoğun teyakkuz halindeyiz. Belediyenin tüm birimleri aktif hizmette. İtfaiye bin 260 personeliyle hazır. Sahada 4-5 bin personel olacak. Fırtınanın İzmir'de en yoğun olacak kısmı Çeşme yarımadası ve güneyi. Buna ilişkin hazırlık yapıyoruz. Bu bölgelerde ekipmanlarımızı çoğaltıyoruz." diye konuştu.

Pazar gününe dikkat

Tropik fırtınanın pazar günü öğle saatlerinde etkili olmasının beklendiğine dikkati çeken Gökçe, vatandaşların da buna karşı önlem almasının önemine vurgu yaptı.

Fırtınada balkonlardaki saksı ve sabitlenmesi gereken elemanların uçabileceğine işaret eden Gökçe, bunların içeriye alınması, çok fazla dışarıya çıkılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Gökçe, "Umarım aktif görev icap edecek bir durum olmaz. Fırtına açık denizde sönümlenerek gelir. Çok büyük hasara yol açmadan, insanların burnu kanamadan sönümlenir diye umut ediyoruz." dedi.

İzmir Valiliği'nden uyarı

İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük, Orta Akdeniz'de oluşması beklenen tropik fırtınanın şehri etkileme ihtimaline karşı tüm kamu kuruluşlarının gerekli tedbirleri aldığını söyledi.

Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı Kriz Koordinasyon Merkezinde toplanarak konuyu ele aldıklarını vurgulayan Memük, şöyle konuştu:

"Orta Akdeniz'de oluşması beklenen tropik fırtınanın şehri etkileme ihtimaline karşı tüm kamu kurumlarımız gerekli tedbirleri aldı. Kurumlarımıza hazırlıklı olma konusunda gereken talimatları verdik. Vatandaşlarımızın da aşırı yağış ve fırtına konusunda tedbirli olmaları lazım. Özellikle balkon ve çatılardaki malzemeler sağlam ve güvenli hale getirilmeli.

Ayrıca liman başkanlarını da aynı şekilde uyardık. O gün vatandaşlarımızın mümkün olduğunca dışarıda ağaçların altında ve duvar dibinde durmamaları gerekiyor. Arkadaşlarımız görevinin başında olacak. 24 saat esasına göre tedbirlerimizi almış durumdayız."

Aydın'da kriz merkezi oluşturuldu

Orta Akdeniz'de oluşması beklenen tropik fırtınadan Aydın'ın da etkilenmesi ihtimaline karşı Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kriz merkezi oluşturuldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Orta Akdeniz'de oluşması beklenen tropik fırtınadan Aydın'ın da etkilenmesi ihtimaline karşı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında ASKİ, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, İtfaiye, Makine İkmal Bakım ve Onarım, Çevre Koruma ve Kontrol, Sağlık İşleri ile Denizcilik daire başkanlıklarıyla kriz merkezinde koordinasyon toplantısı yapıldı.

Kentte alınması gereken önlemlerin masaya yatırıldığı toplantıda kriz merkezinin oluşturulması kararlaştırıldı.

“Bütün olumsuzluklara karşı önlem aldık”

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Çerçioğlu, fırtınayla birlikte gelecek bütün olumsuzluklara karşı önlem aldıklarını ifade etti.

Vatandaşlara "çanak antenlerin uçması, elektrik tellerinin kopması, ağaçların devrilmesi, deniz seviyesinin yükselmesi, aşırı yağış, güneş enerji panelleri, su depoları ve inşaat iskelelerinin devrilmesi" gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunan Çerçioğlu, yaşanabilecek olumsuzluklarda Büyükşehir Belediyesinin 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezi'ni, ASKİ'nin 444 70 09 numaralı hattını veya itfaiyenin 110 numaralı ihbar hattını aramalarını istedi.

“Tüm olumsuzluklara hazır haldeyiz”

Kriz merkezinin oluşturulduğunu aktaran Çerçioğlu, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak kriz merkezi ve bütün müdahale ekiplerimizle, ortaya çıkabilecek tüm olumsuzluklara hazır haldeyiz. Gereken tüm önlemleri aldık. Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarımızın yaşayabileceği olası olumsuzluklara anında müdahale edecektir.

Kriz Merkezi bünyesinde bin 200 personelin yanı sıra 15 greyder, 60 kamyon, 20 vidanjör, 10 kanal açma aracı, 20 ekskavatör, 80 kepçe, 15 büyük kepçe, 30 tam donanımlı itfaiye ekibi, 5 vinç, 8 bomlu araç, 102 su tahliye pompası, 30 jeneratör hazırlandı. Bunun yanı sıra hasta nakil araçları ve ambulanslar da hazır bekletiliyor."

Kaynak: AA