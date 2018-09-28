CHP'nin Abant'taki toplantısında protesto

Toplantının yapıldığı Abant Tabiat Parkı'ndaki otele gelen Mahir Kılıç, CHP milletvekillerinin salondan çıkışı sırasında "İşim, ekmeğim, onurum için süresiz açlık grevindeyim" yazılı döviz çıkardı.

Görevlilerce otelden dışarı çıkarılan Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesine kadro davası açan 258 işçiden biri olduğunu belirterek, "Şu ana kadar yaklaşık 30 arkadaşımızın Yargıtay'dan onaylanmış kadro davası olmasına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesinden 258 işçi kadro davası açtıkları için işten atıldı.

Düşünün 50 yaşında bir işçiyi, 50 yaşındasınız diye işten atıyor. Bu ülkede emeklilik yaşı 65, şu anda bu kararı veren Büyükşehir Belediye Başkanının yaşı 71. 71 yaşındaki bir adam 50 yaşındaki adamı, 'Sen yaşlısın' diye işten attı. Tek suçumuz ne? Kadro davası açmak" dedi.

Kılıç, kendisinin 300 güvenlik kamerası olan bir yerde, amirine sözlü fiili saldırıda bulunduğu iddiasıyla işten atıldığını savundu.

"Mahkemeye delil getiremediler, ortada bir darp raporu yok, beni olmayan bir şeyden attılar. Bundan dolayı kıdemimi vermediler, işsizlik maaşı almama dahi engel oldular. Bunun neticesinde geçen yıl ekim ayında işten atıldım, o günden bu yana tek kuruş gelirim yok. Evim kira, 10 yaşında bir kızım, 3 aylık oğlum var. Yani beni açlığa mahkum eden burası. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde 80 günden beri 9 arkadaşımız direniş eylemi yapıyor. Neden? İşten atıldılar, sendikalı oldukları için."

Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 10 yıl görev yaptığını belirterek, 25 yıldır çalışan kadın işçilerin de "verimsizlik" gerekçesiyle işten çıkarıldığını söyledi.

Kaynak: AA, İHA