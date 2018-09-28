Egeli balıkçılar "tropik fırtına" hazırlığına başladı

Meteorolojiden yapılan açıklamalar ve uyarılar sonrası Egeli balıkçılar fırtına mesaisine başladı.

Fırtınanın etkili olacağı pazar günü denize açılmama kararı alan balıkçılar, ekmek teknelerini ek halatlarla limanlara ve barınaklara bağladı.

"Tropik fırtına"yı dakika dakika internet sitelerinden takip eden balıkçılar, anlık gelişmeleri de diğer balıkçılarla paylaşıyor.

"Gemiler ek halatlar aldı"

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, beklenen fırtınayla ilgili Ege'deki balıkçılarla sürekli temas halinde olduklarını söyledi.

Ege Denizi'nde avlanan balıkçı teknelerinin pazar günü denize çıkmama kararı aldığını aktaran Çakan, "Pazar günkü beklenen fırtına ile alakalı olarak teknelerimiz ek halatlar aldı. Daha sağlıklı ve fırtınanın etkilemeyeceği limanlara doğru yol almaya başladık. Ege'de büyük gemilerin limanı olmadığı için Didim ve Kuşadası'ndaki büyük tekneler daha güvenli yerlere doğru yola çıktı. Herkes balık meralarını terk etti diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi meclis üyesi Haluk Tuncer ise Karaburun ve Seferihisar'da balık çiftliklerinde tedbirlerin alındığını bildirdi.

Çiftliklerin dayanaklı ve esnek olduğunu kaydeden Tuncer, "Buna rağmen yine de önlemimizi aldık. Çiftliklerin hem deniz ve hem de kara kısmında sağlamlaştırma faaliyetlerinde bulunduk" dedi.

Yavuz 1 isimli teknenin kaptanı Yavuz Mavi, bütün önlemlerini aldıklarını aktardı.

Limandan çıkmama kararı aldıklarını vurgulayan Mavi, "Kayığımızı bağladık. Pazar günü de limanda bekleyeceğiz. Diğer kaptanlara da tavsiyem teknelerini sağlam bağlamaları. Ne kadar sağlam bağlarlarsa o kadar iyidir. Birini gemiye nöbetçi bıraksınlar. Denize kesinlikle çıkılmaması gerekiyor. Gerekli uyarılar yapılıyor bunlara kulak vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

İzmir Liman Başkanlığından uyarı

Öte yandan İzmir Liman Başkanlığı da internet sitesinden konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Orta Akdeniz'de oluşan fırtınanın hafta sonu doğuya doğru hareket etmesi beklenmektedir. Farklı tahmin senaryolarında fırtınanın şiddeti ve yeri konusundaki belirsizlikler halen devam etmektedir. Bununla birlikte Fırtınanın Ege Bölgesi'ni etkilemesi durumunda, 30 Eylül 2018 Pazar günü, rüzgar hızının 100-120 km/saate ulaşması ve meydana gelecek yağışların da metrekareye 75 kilogram ve üzerinde şiddetli yağış şeklinde olması beklenmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak fırtınanın oluşumu ve gelişimi takip edilmekte olup fırtınanın yön, şiddet ve etkileyeceği alan konusunda gerekli olduğunda tahmin, uyarı ve açıklamalar yapılacaktır."

Kaynak: AA