Meteorolojiden tropik fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 30 Eylül'de Türkiye'nin batı bölgelerini etkilemesi beklenen şiddetli fırtınanın çeşitli zararlara yol açabileceği belirtildi.

Fırtınanın, tabelalar, trafik işaretleri, trafik lambaları ve kökü sağlam olmayan ağaçları yerinden sökebileceği, plaj, sahil şeritlerinde su baskınlarına neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Ege'nin ve Marmara'nın batısında çok kuvvetli ve şiddetli yağış

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı değerlendirmelere göre, Ege'nin batısında (İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa), Marmara'nın batısında (Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'nin güneyi ile batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da) çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji, su baskını, hortum, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıyor.

Meteoroloji bilgilendirmeleri

Meteroloji Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yaptığı bilgilendirmede şunlar yer aldı:

"İnsanlar ve hayvanlar savrulan veya düşen parçalardan zarar görebilir. Bina ve evlerin kiremitleri, çatı kaplamaları veya iyi inşa edilmemiş çatıları uçabilir. Çatılardaki bacalar yıkılabilir, televizyon/uydu antenleri ve güneş enerjili su ısıtma sistemleri düşebilir. Tabelalar, trafik işaretleri ve trafik lambaları kopabilir, ağaç dalları kırılabilir ve kökü sağlam olmayan ağaçlar yerinden sökülebilir. Seralarda çerçevelerin kırılması ve bükülmesi, camların kırılması veya plastik örtülerin yırtılması şeklinde hasarlar görülebilir. Deniz dalgası veya kabarması sebebiyle plaj ve sahil şeritlerinde hasar ve su baskınları oluşabilir."

Kaynak: AA