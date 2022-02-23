Karlıköy köyünde Aydoğan Çayır'ın branda ile sarılı vaziyette muhafaza ettiği balyalar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Keşan Belediyesi İtfaiyesi yangını kontrol altına alarak, söndürdü. 8 bin balya tamamen yandı.

Jandarma ekipleri de olay yerinde incelemede bulundu.