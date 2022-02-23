Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 20:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de yangın: 8 bin saman balyası küle döndü
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan yangında 8 bin saman balyası yandı. Ekipler, alevleri kontrol altına alırken yangının sebebinin öğrenilmesi için çalışma başlatıldı.
Karlıköy köyünde Aydoğan Çayır'ın branda ile sarılı vaziyette muhafaza ettiği balyalar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Keşan Belediyesi İtfaiyesi yangını kontrol altına alarak, söndürdü. 8 bin balya tamamen yandı.
Jandarma ekipleri de olay yerinde incelemede bulundu.
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