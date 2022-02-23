Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 20:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Marmara feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Erdek ile Adalar güzergahında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Güney Marmara'da yarın beklenen fırtına nedeniyle Erdek ve Adalar hattındaki tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Açıklamaya göre, Yarın Narlı-Marmara ve Narlı-Paşalimanı Adası (Balıklı) hattında yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Etiketler: Marmara Bölgesi Fırtına
Sıradaki Haber
Zonguldak'ta ırmağın debisi yükseldi, yolun bir bölümü çöktü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz