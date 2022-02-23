Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 20:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta ırmağın debisi yükseldi, yolun bir bölümü çöktü
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Gülüç Irmağı'nın debisinin yükselmesi sonucu yolda çökme oluştu. Ulaşım tek şeritten sağlanırken, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nin bağlantı yolu olan Bölücek Mahallesi'nde toprak kaymasının ardından Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Güzergahta ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
[Fotoğraf: AA]
Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, taş dolgu yapılarak güvenli hale getirilmeye çalışılan yolda incelemede bulundu.
Belediye yetkilileri, kar sularının erimesi ve yağışlar sonucu ırmağın debisinin yükselmesi nedeniyle Bölücek Mahallesi mevkiinde başlayan çökmenin devam ettiği, alanın taş ile doldurularak güvenli hale getirilmesinin ardından yeniden ulaşımın çift şeritten sağlanacağını söyledi.
Sıradaki Haber
Fren yerine gaza bastı, yeni aldığı araçla istinat duvarından düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz